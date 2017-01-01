19 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Başkan Alar, "Türkiyemiz kazandı, Geredemiz kazandı"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:11
Başkan Alar, "Türkiyemiz kazandı, Geredemiz kazandı"
Başkan Alar, "Türkiyemiz kazandı, Geredemiz kazandı"

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Anayasa değişikliği halk oylamasında Gerede'den yüzde 88 evet oyu çıkmasını değerlendiren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Türkiyemiz kazandı, Geredemiz kazandı" dedi.
Geçtiğimiz Pazar günü yapılan anayasa değişikliği halk oylamasına Bolu'nun Gerede ilçesinde yüzde 90'ın üzerinde katılım oldu. Katılımın yüksek olduğu Gerede'de sandıklardan yüzde 88 evet oyu çıkmıştı. Sonuçların ardından açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Ülkemizin üstüne çöken kara bulutları vatandaşlarımız dağıtmıştır. Gün, kucaklaşma ve birlik günüdür. Gün,ülkemizin gelecekteki güzel günlerini hep birlikte inşa etme günüdür. Her seferinde desteklerini esirgemeyen, rekorları alt üst eden Gerede, üstlendiği misyonu yerine getirmiştir. Teşekkürler Gerede, teşekkürler Türkiye" dedi.
(FC-GY-Y)

19.04.2017 11:19:28 TSI
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