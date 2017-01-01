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Bursalı öğrenciler yenilenebilir enerji kaynaklarını inceledi



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BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinden lise öğrencileri, Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarını inceledi.

Orhaneli A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ERASMUS-Öğrenci Hareketliliği çerçevesinde öğretmenleri Ali Osman Argın nezaretinde "yenilenebilir enerji kaynaklarından solar enerji sistemleri" üzerine incelemeler yapmak üzere geldikleri Almanya'daki stajlarını tamamladı. 3 haftalık stajlarını tamamlayan öğrenciler Türkiye'ye döndü. Stajyer öğrenciler, Almanya'da bulundukları süre içerisinde Heidelberg' deki Carl-Bosch Schule adlı okulda Alman Eğitim Sistemi hakkında bilgi alırken, Almanya'daki Mesleki Eğitim uygulamaları hakkında incelemelerde bulundu. Solar enerji sistemlerinin kurulu olduğu yerlerde incelemelerde bulunan ve bu sistemlerin kuruluş şekillerini yerinde gören öğrenciler, ayrıca biyogaz sistemi ile çöplerden enerji elde edilen termik santralde gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(MŞ)



19.04.2017 11:20:56 TSI

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