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Da vinci gülüş tasarımı mutlu ediyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:14
Da vinci gülüş tasarımı mutlu ediyor
Da vinci gülüş tasarımı mutlu ediyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, mükemmel ve estetik gülüşün insanlara sıcaklık verdiğini söyledi.
Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Dişlerimizin şekli, rengi ve kalitesi karşımızdaki insanlara gençlik görünümü, sağlık ve kendine güven olarak yansır. Mükemmel bir gülüş kariyerinizi ve özel hayatınızı olumlu yönde geliştirecektir. Aynaya baktığınızda gülüşünüzden memnun değilseniz bu konuda uzman bir diş hekimine başvurarak kısa sürede arzu ettiğiniz gülüş ve görünüşe kavuşabilirsiniz" dedi.
Dünyada Da vinci porselenlerini en çok uygulayan diş hekiminin Dr. William Dorffman olduğunu ifade eden Yrd.Doç.Dr. Kışlaoğlu, "Ünlülerin doktoru olarak anılan Dr. William Dorffman Extreme makeover adlı televizyon programının tek diş hekimidir. Extreme Makeover yani "beni baştan yarat" programına katılan kişiler Amerika Beverly Hills de iki ay boyunca çeşitli estetik operasyonlar, estetik diş hekimliği uygulamaları ve imaj yenileme işleminden sonra o güne dek olmadıkları kadar güzel ve alımlı insanlar oluyorlar" diye konuştu.
Dr. William Dorffman ile çalışmalar yapan Dr. Çağdaş Kışlaoğlu gereken durumlarda, İstanbul'da hastalarından aldığı ölçüleri Amerika'ya Da vinci Laboratuarlarına göndererek porselenleri Amerika'da hazırlatıp hastalarına uyguladığını belirtti.
Çağdaş Kışlaoğlu, porselen sistemlerini Türkiye'de de mükemmel şekilde uygulayan doktor ve laboratuarlar olduğunu belirterek, önemli olanın işinin uzmanı olan bir hekim ile işinin uzmanı laboratuarda bu işlemin yapması olduğunu söyledi.
Tırnak kalınlığında, istenen renk, boy ve formda özel olarak hazırlanmış bir porselen tabakasının dişin ön yüzüne yapıştırılması işlemi olduğunu kaydeden Dr. Kışlaoğlu, "Porselenden imal edilen bu kaplamalar ortalama 0,7mm kalınlığında, ışık geçirgenliğine sahiptirler. Mevcut bir diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler. Porselen lamına uygulanacak dişlerde az miktarda da olsa bir aşındırma yapmak gerekir, bu yapılan aşındırma oranı dişin formuyla, rengiyle, konumuyla doğru orantılı olarak belirlenir. Dişlerin formunun daha önceden mumdan dişler hazırlanarak görülmesi, hazırlanan dişlerin ölçüsü alındıktan sonra laboratuvarda özel olarak hekimin ve hastanın belirlediği formda dişler mumdan hazırlanır. Bu dişler hastanın ağzında tek tek denenir ve nasıl durduğu gösterilir, bu işleme prova adı verilir. Prova için hazırlanmış mumdan dişler hastanın ve hekimin ortak onayından sonra, onaylanan formun aynısının porselen hali yapılır. Bu yöntem sayesinde mum üzerinde hastanın ya da hekimin arzu ettiği değişiklikler yapılır ve porselen istenen haline gelmiş, mükemmel gülüş yakalanmış olur. Sonuç itibari ile hasta bu tedavinin sonucunda nasıl bir görünüme kavuşacağını bilir" açıklamalarında bulundu.
Yrd.Doç.Dr .Çağdaş Kışlaoğlu, estetik porselen diş hakkında bilinmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
"Ön dişlerdeki aralıkların kapatılmasında, çarpma sonucu oluşan kırıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca diş beyazlatma yönteminin yeterli olmadığı aşırı koyu renkli dişlerde ve çürük olması ya da çapraşıklık nedeniyle porselen kaplanması gereken durumlarda da uygulanır. Herkese uygulanabilmekle beraber çene bozuklukları, tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlıklar sonucu ileri derecede diş eti tahribatlarının mevcut olduğu durumlarda uygulanmaz. Oldukça hassas bir tekniktir. İyi bir klinik ve laboratuvar çalışması gerektirir. Hekimin ve diş teknisyeninin bu konu üzerine teknik bilgisinin ve estetik görüşünün ve yeteneğinin gelişmiş olması gerekir. Dayanıklılığını arttırmak için çok sert gıdaları ısırmaktan ve tırnak yeme alışkanlığından vazgeçmek gerekir."
Tedavinin laboratuvar aşamasının 7 -10 gün olduğunu belirten Dr. Kışlaoğlu, "Ancak dudakların yeni görünüme uyum sağlaması 3 - 4 haftayı bulabilir. Bu uyum süresince bazı dudak egzersizleri ve yüksek sesle okuma tavsiye edilir. Dayanıklılık süresi, iyi bir ağız bakımıyla yıllarca kendi dişiniz gibi kullanılabilir" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

19.04.2017 11:22:25 TSI
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