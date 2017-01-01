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STSO'dan fuara davet

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:15
STSO'dan fuara davet
STSO'dan fuara davet

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu, 18-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek olan 8'inci Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılım çağrısında bulundu.
STSO Başkan Vekili Kuzu, "8. Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'na, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak 22 Nisan 2017 Cumartesi günü bir iş gezisi planlamaktayız. Belirtilen fuara katılmak isteyen tarım ve hayvancılık sektörü ile uğraşan üyelerimizin en geç 21 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar odamız ile iletişime geçerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık fuarı sektörünün en son ürün ve hizmetlerini, yeni pazarlar oluşturulmasını, sektöre, ülke ve bölge ekonomisine fayda sağlanması için katkı sağlamaktadır" dedi.
(MND-AKK-Y)

19.04.2017 11:23:40 TSI
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