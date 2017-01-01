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Bilgievi satranç turnuvasında dördüncü etap tamamlandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:15
Bilgievi satranç turnuvasında dördüncü etap tamamlandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerinde başlayan Satranç Ligi'nde 4. etabın birincisi 12 puanla Maria Anne Bilgievi oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilgievlerinde başlayan Satranç Ligi'nin dördüncü etabı Cumartesi günü Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. 15 Bilgievinden 120 öğrencinin katıldığı 4. tur müsabakalarında Bilgievleri, 8 kişiden oluşan takımlarla mücadele etti. 4. turun birincisi 12 puanla Maria Anne Bilgievi olurken, ikinci 10 puanla Kazım Karabekir, üçüncü ise 10 puanla Sezai Karakoç Bilgievi oldu.
Bilgievleri arasında düzenlenen Satranç Ligi 16 Ocak Pazartesi günü başladı. Beş etap olarak belirlenen ligin dört etabı geride kaldı. Dördüncü etabın sonunda toplamda Gazi Akçakoca Bilgievi 36, Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi 34.5 ve Maria Anne Bilgievi Evi ise 34 puanla üçüncü oldu. Satranç Ligi'nde beşinci ve son etap 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ligin sonunda dereceye giren öğrencilere nakdi ödül verilecek. Ligin birincisi olan Bilgievi 300, ikincisi 250 ve üçüncüsü de 200 TL para ödülü alacak.
(GY-Y)

19.04.2017 11:23:48 TSI
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