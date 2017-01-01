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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Burhanettin Onatın doğu şeridi 11 gün kapanacak

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:15
Burhanettin Onatın doğu şeridi 11 gün kapanacak
Burhanettin Onatın doğu şeridi 11 gün kapanacak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASAT) yağmur suyu çalışmaları nedeniyle Burhanettin Onat Caddesi'nin Doğu şeridi 25 Nisan Salı gününden itibaren 11 gün süreyle trafiğe kapalı olacak. Bu süreçte trafik, paralelindeki 1429 sokaktan tek yönlü sağlanacak.
ASAT'tan yapılan açıklamada, Burhanettin Onat Caddesi 1426 Sokak kesişiminde yağmur suyu inşaatı çalışması yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda Burhanettin Onat Caddesi'nin Doğu aksının Demircikara Mahallesi 1425 Sokak-1419 Sokak arasındaki bölümünün, 30.03.2017 tarihli UKOME kararı gereği 25 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak Demircikara Mahallesi 1429 Sokak'ı kullanacak. Çift taraflı park yasağı getirilecek sokakta trafik akışı güneyden kuzeye doğru tek yön olarak gerçekleşecek. ASAT yetkilileri, sürücüleri trafik yön ve işaretlerine uymaları konusunda uyardı.
(SÇ-SÇ-Y)

19.04.2017 11:24:00 TSI
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