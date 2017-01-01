Muratpaşa e-devlet kapısında
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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, kurum hizmetlerini elektronik ortamda verilmesini sağlayan e-devlet sistemiyle entegre oldu.
Muratpaşa Belediyesi, kamu hizmetlerini elektronik ortamda verilmesini sağlayan e-devlet sistemiyle entegre oldu. Muratpaşa Belediyesi, arsa rayiç bedel, sicil bilgileri, beyan bilgileri, tahakkuk ve tahsilat bilgileri hizmetlerini e-devlet kapısına taşıdı. E-devlet uygulaması üzerinde sunulan bu interaktif hizmetlerle Muratpaşa sakinleri, 56 mahallede sokak sokak arsa rayiç bedellerini öğrenebildiği gibi tek tıkla kişiye özel sorgulamalar yapabilecek.
(SÇ-SÇ-Y)
19.04.2017 11:28:33 TSI
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