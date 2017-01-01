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Başkan Arslanca'dan teşekkür



(Fotoğraflı)



Hacı Güneş

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, referandum süresince büyük bir özveriyle çalışan AK Parti Çüngüş ilçe teşkilatına ve Çüngüş halkına teşekkür etti.

Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, belediye önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda halkla bir araya geldi. Anayasa referandumundan Çüngüş olarak zaferle çıktıklarını ve bu zaferi kimsenin gölgeleyemeyeceğini ifade eden Başkan Arslanca, belediye seçiminde yüzde 37 oyla seçildiğini ve AK Parti'nin ilçe tarihinde ilk defa belediye başkanlığını kazandığını, 7 Haziran'da AK Parti'nin Çüngüş'te yüzde 41, 1 Kasım seçiminde yüzde 58, referandumda ise yüzde 62.2 oy aldığını söyleyerek, bu başarının Çüngüş halkının başarısı olduğunu söyledi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde AK Parti yükselişte

AK Parti Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, referandumda evet oyu çıkmasıyla bütün terör örgütlerinin bir kez daha yenilgiye uğradığını belirterek, milletin geleceğine sahip çıktığını söyledi. Arslanca, "Halkımız çoğunlukla evet dedi. Millet iradesini sandıkta göstererek öncelikle HDP'nin hendek siyasetiyle bu partinin gerçek yüzünü görmüştür. Halk tercihini referandumda evet oyu kullanarak göstermiştir. Bu referandumda gördük ki AK Parti'nin Güneyoğu Anadolu Bölgesi'nde yükselişe geçmiştir. HDP'nin gerçek yüzünü gören vatandaşlar AK Parti'ye destek olmuştur" dedi.

(HG-AKK-Y)



19.04.2017 11:30:46 TSI

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