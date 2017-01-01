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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Başkan Üçok çocuklara mendil kapmaca oynattı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:23
Başkan Üçok çocuklara mendil kapmaca oynattı
Başkan Üçok çocuklara mendil kapmaca oynattı

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde mendil kapmaca, halat çekmece gibi unutulmaya yüz tutan oyunlar yöneticilerinde katıldığı programda çocuklara tanıtıldı.
Suluova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir spor salonunda düzenlenen programa Kaymakam Vural Karagül, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkadir Saraç, diğer yetkililer ve 20 okuldan öğrenciler katıldı.
Mendil kapmaca oyununa katılan Başkan Üçok, "Oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve unutulmaya yüz tutan bu anonim oyunlarımızı yeni nesillerimize aktarılmasında bu etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Birçok okulun bahçesini sıcak asfaltla kapladıklarını anımsatan Üçok, "Bu oyunların bir kısmı özellikle çizilerek oynanan oyunları bugün itibariyle okullarımızın bahçelerinde yaşatmaya çalışacağız. Bizler de Suluova Belediyesi olarak bu tür etkinliklere sonuna kadar destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz. İlçe Kaymakamlığımızın başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MÇ-SLH-Y)

19.04.2017 11:29:52 TSI
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