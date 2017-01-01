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İzmit Belediyesi Kızıltepe'yi ışıklandırdı



KOCAELİ (İHA) - Mardin'nin Kızıltepe ilçesinin hizmet danışmanı olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ilçede hizmetlere devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nca hizmet danışmanı olarak görevlendirildiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hizmetlerine devam eden Başkan Doğan, ilçeyi dekoratif aydınlatmalarla geceleri adeta ışıl ışıl hale getirdi. İzmit Belediyesi'nin de kardeş belediyesi olduğu Kızıltepe'nin en önemli yerlerinden Cumhuriyet meydanına asma germe sistemiyle dekoratif aydınlatmalar takıldı. Meydanın 10 ayrı noktasına montesi yapılan dekoratif aydınlatmalar, bölge halkının büyük beğenisini kazandı.

(GY-Y)



19.04.2017 11:34:36 TSI

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