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Çekyalı çocuklardan Sepaş Enerji'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli'nde bulunan Çekya'lı çocuklar, Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar'ı ziyaret etti.

Akkök Holding ve CEZ Group'un ortaklığıyla hizmet veren Sepaş Enerji'nin Genel Müdürü Ondrej Safar, festival kapsamında Kocaeli'ne gelen Çekyalı hemşehrilerini makamında ağırladı. Sepaş Enerji Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler'in de eşlik ettiği ziyarete Çekya çocukları, öğretmenleri ve belediye yetkilileri katıldı. Festivalin etkinlik sponsorlarından biri olduklarını belirten Ondrej Safar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizleri burada görmek beni çok mutlu etti. Türkiye de Çekya da tarihsel yönü zengin ülkeler. Çok misafirperver bir ülkede olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

23 Nisan çocuklarına şirket hakkında bilgiler de veren Genel Müdürü Ondrej Safar, "Avrupa'nın en büyük 10 enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group, toplam 55 üretim tesisine sahiptir. CEZ Group, Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da 15 ülkede faaliyet göstermektedir. Avrupa'nın en karlı enerji şirketi olan CEZ Group, yaklaşık 7 milyon aboneye ve 14 bin 300 megavat üzerinde kurulu güce sahiptir" diye konuştu.

Kocaeli ve Çekya sohbeti ile devam eden ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(İG-GY-Y)



19.04.2017 11:40:22 TSI

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