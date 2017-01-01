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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Nusaybin'e 3 park



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mardin Nusaybin'e 10 bin metrekarelik 3 adet park kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mardin'in Nusaybin ilçesine vatandaşlar ve çocukların vakit geçirebileceği 3 adet park yaptı. Çalışmaları tamamlanan Kardeşlik Parkı, Barış Mahallesi Parkı ve Bulun Sokak Parkı, Nusaybin halkının hizmetine sunuldu. 6 bin 300 metrekare alana sahip Kardeşlik Parkı 94 adet ağaçla yeşillendirildi. Parkın içinde 2000 metre de yürüyüş yolu bulunuyor. 420 metrekarelik futbol sahasının da yer aldığı Kardeşlik Park'ında, çocuk oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahası, 18 adet iki farklı şekilde kameriye, büyük ahşap giriş kapısı, otomatik sulama sistemi, aydınlatma ve 25 araçlık otopark yer alıyor.

Toplam 4 bin metrekare alana sahip Barış Mahallesi Parkı ve Bulun Sokak Parkı ise bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi bekleniyor. Barış Mahallesi Parkı ve Bulun Sokak Parkı da toplamda 315 ağaç ile yeşillendirildi. Parklarda yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, basketbol sahası, 7 adet kameriye ve aydınlatma sistemleri yer alıyor.

(GY-Y)



19.04.2017 11:46:10 TSI

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