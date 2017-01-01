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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Sokak hayvanlarının korunmasında nasıl yol izleyeceklerini öğrendiler

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:39
Sokak hayvanlarının korunmasında nasıl yol izleyeceklerini öğrendiler
Sokak hayvanlarının korunmasında nasıl yol izleyeceklerini öğrendiler

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen eğitimde hayvanseverlere özellikle sokak hayvanların korunmasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği anlatıldı.
Yunusemre Belediyesi'nin öncülüğünde Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Manisa Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nın katkılarıyla Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitimi gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Meclis Salonu'nda yapılan eğitime Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, teknik personel ve hayvan severler katıldı.
Alanında uzman teknik personeller tarafından verilen eğitimlerde hayvan severlere hasta hayvanlar hakkında genel bilgiler ve tanınması, hayvanların kısırlaştırılması ve aşılanması, 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu ev süs hayvanlarına korumaya dair Avrupa sözleşmesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hayvanseverler eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak programda emeği geçenlere teşekkür etti.
(SC-Y)

19.04.2017 11:47:49 TSI
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