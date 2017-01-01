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Körfez'de 2 bin öğrenci tiyatroyla buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturdu.

Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterileri düzenliyor. 2017 yılı içerisinde ilçede bulunan 16 farklı okuldan 2 bine yakın öğrenci Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteri ile tiyatroyla buluştu. Etkinlik hakkında bilgiler veren Körfez Belediye Başkan İsmail Baran, "Öğrencilerimizin bu tür aktiviteler ile sanata yaklaşımlarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin katılabilecekleri sosyal aktivitelere çok önem veriyoruz. Bu aktivite sadece tiyatro ile sınırlı kalmıyor. Sinema gibi diğer eğitici aktiviteler düzenliyoruz. Bizim için okullarımızın ihtiyaçlarının yanında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak da çok önemli" dedi.

(İG-GY-Y)



19.04.2017 11:50:35 TSI

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