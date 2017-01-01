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115 hırsızlık olayında 58 kişi gözaltına alındı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 115 hırsızlık olayında 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 19 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlığı büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık ile oto hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı olmak üzere 115 olayın meydana geldiği öğrenildi.

Olaylar sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmalarda 58 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, haklarında yapılan işlemin ardından 19 kişinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları bildirildi.

(AÖ-Y)



19.04.2017 11:54:16 TSI

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