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Muş'ta tahrip olan altyapı yenileniyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan tahribatın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Havaların ısınması ile kent genelinde çalışmalarına başlayan Muş Belediyesi, mevcut program dışında ortaya çıkan sorunlara da anında çözüm üretiyor. Bir taraftan kışın hasarlarını onaran Muş Belediyesi, diğer taraftan 2017 yatırım programına göre planlanan çalışmaları yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar, bazı bölgelerde yol ve kaldırımları tahrip ederken, bazı yerlerde de içme suyu ve kanalizasyon hatlarına zarar verdi.

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kent genelindeki tahribatları gideriyor. Ekipler, Kale Mahallesi Kale İlkokulu mevkiindeki kanalizasyon hattında meydana gelen sorunu gidermek için harekete geçti. Söz konusu bölgede hasar gören yeraltı döşemeleri, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda çözüme kavuşturuldu.

Çalışmalarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bugünlerde etkili olan yağışlar, kentin bazı bölgelerindeki yol, kaldırım, içme suyu ve kanalizasyon hatlarında tahribatlara neden oldu. Mevcut altyapı döşemeleri zaten ihtiyaca cevap vermiyor. Bugünlerde başlatmayı planladığımız altyapı projesi ile bu tür sorunlar artık tarih olacak. Ancak projemizi uygulayana kadar bu tür olası durumlarda geçici çözümler üretmeyi de ihmal etmeyeceğiz" dedi.

Yol ve kaldırımlarda da yağışlardan dolayı hasarlar oluştuğunu ifade eden Başkan Feyat Asya, "İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızın yanı sıra yağışlar birçok yolda ciddi tahribatlar oluşturdu. Vatandaşlarımızın bu konuda da herhangi bir sorunla karşılaşmaması için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz yol ve kaldırımlardaki tahribatları onarıyorlar. Hava koşulları halen asfalt plentimizi çalıştırmaya uygun değil. Buna rağmen ortaya çıkan çukurları onarıyoruz. Allah'ın izniyle bugünlerde başlatacağımız içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projemizle Muş'un 100 yıllık altyapı sorununu çözüme kavuşturacağız. Bununla beraber yol ve kaldırımları sağlam bir şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)



19.04.2017 11:57:13 TSI

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