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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Mahalleler rengarenk oldu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:52
Mahalleler rengarenk oldu
Mahalleler rengarenk oldu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar dönemi boyama çalışmalarına son hızla devam ederken İzzetin Mahallesindeki köy kahvehanesi komple boyanarak yeni görünümüyle beğeni topladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla ilçenin dört bir yanında hızla devam eden Park Bahçeler Müdürlüğünün çalışmaları mahallere renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı boya atölyesi ekiplerince geçtiğimiz aylarda iç ve dış cephesi boyanan İzzettin Mahallesinin köy kahvesinde bulunan oturma bankları ve bordürleri de boyanarak mevcut alan güzel bir görünüme kavuşturuldu. Bakıma alınan alandaki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden İzzettin Mahalle Muhtarı Mevlüt Ülgür, "Mahallemize olan ilgileri ve güzel çalışmaları dolayısıyla belediyenin değerli personellerine ve elbette Sayın Belediye Başkanımız Turgay Şirin Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
(SC-Y)

19.04.2017 11:59:46 TSI
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