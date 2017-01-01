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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Ortaca'da sınava girecek öğrencilere motivasyon gezisi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:53
Ortaca'da sınava girecek öğrencilere motivasyon gezisi
Ortaca'da sınava girecek öğrencilere motivasyon gezisi

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında TEOG sınavına hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon amacıyla gezi düzenlendi.
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki Ortaokullarda eğitim gören ve TEOG sınavına girecek 227 öğrenci ile 23 öğretmen Dalyan'da tekne gezisine katıldı.
Ortaca Kaymakamlığı koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği, Dalyan Tekne Taşıyıcılar Kooperatifi ve TÜRSAB Ortaca Temsilciliği tarafından organize edilen tekne turu için Dalyan Cumhuriyet Meydanında toplanıldı.
Tekne turundan önce öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Fatih Ürkmezer, öğrencilere TEOG sınavında başarılar diledi. Tekne turu kapsamında öğrenciler Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı gezdi. İztuzu Plajında gerçekleştirilen uçurtma şenliğinden sonra Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından öğrencilere yemek ikramı yapıldı.
(CC-MB-Y)

19.04.2017 12:00:42 TSI
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