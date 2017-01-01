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Akdeniz Belediyesi'nin gelir-gider tablosu ışıklı panoda



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Nisan ayında başlattığı uygulama ile gelir-gider tablosunu belediye binası önünde ışıklı panoda ilan etmeye başladı. Vatandaşlar, bu tabloda Akdeniz Belediyesi'nin gelirlerini ve gider kalemlerini ayrıntılı olarak görebilecek.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, tüm kamuda olduğu gibi yerel yönetimlerde de şeffaflığın önemine vurgu yaparak, "Akdeniz Belediyesi borçlu bir belediye, gelirleri az ve personel giderleri önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle yatırıma oldukça az bir kaynak ayrılabiliyor. Bu tabloyu vatandaşlarımızın görmesini istiyorum. Amacımız, alacağımız tedbirler ve oluşturacağımız kaynaklarla borcu azaltmak, yatırıma daha çok kaynak yaratmak. Çalışma arkadaşlarımla Akdeniz Belediyesi'ni taşıyacağımız noktayı adım adım kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Öte yandan, Akdeniz Belediyesi'nin 1 Ocak-7 Nisan 2017 tarihleri arasını kapsayan gelir-gider tablosunda personel ve taşeron giderlerinin en büyük paya sahip olduğu görülürken, 5 milyon 551 bin 501 lira vergi gelirine karşılık 7 milyon 211 bin 788 lira personel gideri olduğu gözlendi. Tabloya göre, belediyenin İller Bankası payı, söz konusu dönemde 15 milyon 617 bin 531 lira, kira ve hizmet gelirleri 753 bin 329 lira, diğer gelirleri de 726 bin 106 lira olmak üzere toplam geliri 22 milyon 648 bin 467 lira olarak gerçekleşti.

7 milyon liranın üzerindeki personel giderinin yanı sıra temizlik işleri, park bahçeler, fen işleri ve özel güvenlikten oluşan taşeron giderleri 10 milyon 913 bin 307 lira, diğer giderler 3 milyon 919 bin 369 lira olurken, 3 aylık dönemdeki yatırım giderleri ise sadece 546 bin 693 lira da kaldı. Üç aylık dönemde belediyenin toplam gideri 22 milyon 591 bin 377 lira oldu.

(KYM-Y)



19.04.2017 12:05:01 TSI

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