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Başkan Mehmet Keleş "Düzce Evet'in karşılığını alacak"



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DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 16 Nisan'da rekor oy oranıyla yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyen Düzcelilerin bu sadakat vefakarlığının karşılığını alacağını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 16 Nisan referandumu sonrasında Düzce için yapılacak projeleri görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Devlet Su İşleri (DSİ) Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve çeşitli kurumlarla görüşmeler yapacak olan Başkan Keleş "Düzce 16 Nisan Referandumunda AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan inancını açık ara farkla ortaya koydu. Şimdi karşılığını alma zamanıdır. Düzce Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir kent ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara'da çeşitli kurum ve kuruluşlarla da görüşerek orada Düzcemizi Düzce için hazırladığımız projelerimizi anlatıyor, destek istiyoruz. Ben inanıyorum ki bu süreçten sonra Düzce hak ettiği hizmete, yatırımlara ve tüm ayrıcalıklara kavuşmuş olacak" dedi.

(AY)



19.04.2017 12:05:30 TSI

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