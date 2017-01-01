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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce Belediyesinden çocukları sevindirecek haber

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:00
Düzce Belediyesinden çocukları sevindirecek haber
Düzce Belediyesinden çocukları sevindirecek haber

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Körpeşler ve Uzunmustafa mahallelerine park yapılacak.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü park ve bahçeler birimi tarafından Körpeşler ve Uzunmustafa Mahallelerinde park yapımı için ihaleye çıkılacak. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale ile Körpeşler ve Uzunmustafa Mahallelerinde çocuk parkı yapılması için Düzce Beledyesi Konuralp ek hizmet binasında 3 Mayıs Çarşamba günü saat:11:00'de ihale düzenlenecek. Körpeşler Mahallesinde 2 adet 2369 metrekare ve 2454 Metrekare, Uzunmustafa 1809 metrekare olmak üzere park alanları yapılacağı duyuruldu.
(AY)

19.04.2017 12:08:04 TSI
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