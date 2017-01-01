19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da meyve ve sebze tohumları tezgâhlardaki yerini aldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:00
Ağrı'da meyve ve sebze tohumları tezgâhlardaki yerini aldı
Ağrı'da meyve ve sebze tohumları tezgâhlardaki yerini aldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumları tezgâhlardaki yerini alarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Ağrı merkez Halk Pazarında 10 yıllık sebze tohumları satan Hasan Polat adlı vatandaş baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumlarını sattığını söyledi. Hemen hemen her çeşit sebze tohumlarını sattığını belirten Polat, son yıllarda satışların iyi gittiğini ve bundan oldukça memnun olduğunu ifade etti. Geçmişte vatandaşların tohum almadığını ama son yıllarda satışların çok iyi olduğunu dile getiren Polat, "tohumlarımızı toptan ve perakende şeklinde de satıyoruz. Reyhan, tere otu, marul, maydanoz, biber, domates, ay çiçeği, fasulye başta olmak üzere birçok ürünün tohumunu satıyorum. Tohumlarımızı, Konya, Antalya ve Şanlıurfa'dan getiriyoruz. Ayrıca yerel tohumlarımız da var. Vatandaşlar geçmişe nazaran oldukça fazla tohum alıyor, Yüzde 70-80 gibi bir artış var. Eskiden kimse tohum almıyordu" dedi.
(AG-AT-Y)

19.04.2017 12:08:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eleşkirt Tahir Beldesinde Modern mezbahane temeli atıldı
YEREL

ELEŞKİRT TAHİR BELDESİNDE MODERN MEZBAHANE TEMELİ ATILDI
Fenerium Tır'ı Ağrı'da
YEREL

FENERİUM TIR'I AĞRI'DA
Ağrı'da erik tezgâhlardaki yerini aldı
YEREL

AĞRI'DA ERİK TEZGÂHLARDAKİ YERİNİ ALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ OYUNCU 4. KEZ BOŞANDI! EVLİLİĞİNİ ANNESİ DE KURTARAMADI

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Bir muz ve yumurtayı toprağa gömdü, bakın ne oldu?