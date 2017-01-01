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Türk Piyale'nin yüzde 97'si 'evet' dedi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Anayasa değişikliği halk oylamasında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Türk Piyale Mahallesindeki seçmenlerin yüzde 97'sinin 'evet' tercihinde bulunması üzerine AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk ve partililer mahalle muhtarını ziyaret ederek teşekkür etti.

16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında 68 seçmeni bulunan Soma'nın Türk Piyale köyünde 66 evet 2 de hayır tercihi çıktı. Yüzde 97 oranıyla ilçede en çok evet oyunun çıktığı mahalleyi ziyaret eden AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk partililerle birlikte muhtar Recep Akar'ı ziyaret ederek elde edilen sonuçtan dolayı teşekkür etti.

Soma'dan yüzde 53,1 'evet' oyu alarak Manisa'nın 7 büyük ilçesi arasında en fazla 'evet' oyu alan ilçe olmanın gururunu yaşadıklarını belirten AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk, bu sonucun referandum öncesinde birlik ve beraberlik içerisinde gece gündüz çalışmalarına bağlayarak, emeği olan herkese teşekkür etti.

Manisa genelinde seçmenler yüzde 54,33 hayır oyu verirken, yüzde 45,67 oranında da evet tercihinde bulunmuştu. Soma ilçesinde ise yüzde 53,1 evet, yüzde 46,9 oranında da hayır oyu çıkmıştı.

(YS-SC)



19.04.2017 12:11:13 TSI

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