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Batman ili kültür envanteri projesi hayata geçirildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:05
Batman ili kültür envanteri projesi hayata geçirildi
Batman ili kültür envanteri projesi hayata geçirildi

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'ın sınırları içerisinde yer alan bin 200 kültür varlığı eser, Batman İl Kültür Envanteri Kitabı ve web sitesi ile dünyanın kullanımına açıldı.
Batman Valiliği ile Batman Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokolle hayata geçen Batman İli Kültür Envanteri Projesi, Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülriz Kozbe'nin bilimsel danışmanlığı ve koordinatörlüğü altında çalışmalarını tamamlayarak, bin 200 kültür varlığını içinde barındıran "Batman İli Kültür Envanteri" hazırlandı. Batman için büyük bir eksiklik olan kapsayıcı kültür envanteri, Batman İli Kültür Envanteri Projesi'yle yayına hazırlanan üç ciltlik "Batman İli Kültür Envanteri Kitabı" bu eksikliği gidermiş oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüm ili kapsayan envanter çalışması alanında bir ilk oluşturmakta olan proje, 22 ay içerisinde tamamlandı.
Tespit edilen yaklaşık bin 700 adet kültür varlığının bin 200'ü, Batman İli Kültür Envanteri ismiyle üç cilt şeklinde kitaplaştırılarak, Batman ile ilgili temel eser niteliği taşıyan bir kaynak oluşturuldu.
(MŞY-AKK-Y)

19.04.2017 12:11:45 TSI
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