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Belediye personeline kişisel gelişim ve iş motivasyonu eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, personelin kişisel gelişimi ve iş motivasyonunu artırmak amacıyla eğitim seminerini düzenledi.

Belediye hizmetlerinde halkın memnuniyetini ön planda tutan Karaman Belediyesi, hizmet içi eğitimi seminerlerine devam ediyor. Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayan Sosyolog Esin Karakaş tarafından verilen seminer, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Karakaş, akıcı bir anlatımla kişiler arasındaki iletişim ve gelişim konularında personeli bilgilendirdi.

(MD-İP-Y)



19.04.2017 12:17:13 TSI

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