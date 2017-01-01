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Başkan Altay'dan yeni evlenen çiftlere hediye

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:09
Başkan Altay'dan yeni evlenen çiftlere hediye
Başkan Altay'dan yeni evlenen çiftlere hediye

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yeni evlenen çiftlere Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediyor.
Selçuklu Belediyesi, yeni evlenen çiftlere yaşamları boyunca her zaman rehber olması amacıyla nikahlarında Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ediyor. Merasim sonrası çiftlere verilen özel tasarımlı hediyenin üzerinde Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın "Vatan, millet, bayrak ve inancına sahip çıkan aziz milletimize; birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle" mesajı yer alıyor.
Selçuklu'nun her yıl artan nüfusuna bağlı olarak nikah işlemlerinin de yoğun gerçekleştirildiği büyük bir ilçe olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "2016 yılında 4 bin 395 çift Selçuklu'da mutluluğa evet dedi. Belediye olarak toplumun temelini oluşturan ailelerimizin bu mutlu gününde sıkıntı yaşamadan en hızlı şekilde nikahlarını gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz. Yine bu mutlu günlerinde yeni evli çiftlerimize hayatları boyunca rehber olması amacıyla Kuran-ı Kerim ve bayrak hediye ediyoruz. Aile yuvaları insanların içinde huzur bulduğu evlerdir. Eğer mutlu bir aile ve mutlu bir toplum istiyorsak bu iki değeri hayat boyu rehber edinmeliyiz. Yeni evli çiftlere bu iki anlamlı hediyeyi her zaman evlerinin başköşesine koymaları ve rehberliğinden ayrılmamaları tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.
(US-İP-Y)

19.04.2017 12:18:25 TSI
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