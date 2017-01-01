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Sezer: "Türkiye 16 Nisan'da artık otobana çıktı, tutabilene aşk olsun"

- Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili yapılan halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici

ADANA (İHA) - Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Bizler 15 yıl önce Pozantı'dan Ankara'ya giderken yollarımız yoktu sollama yapamıyorduk. Daha sonra duble yollar ile tanıştık. Artık onlarda yetmiyor otobana çıktık. Türkiye 16 Nisan'da artık otobana çıktı, bundan sonra tutabilene aşk olsun" dedi.



Sezer, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili yapılan halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdi.



"Tutabilene aşk olsun"

Memur-Sen'in öncü sivil toplum kuruluşu olarak 'evet' kararı verdiklerini ve bunun içinde tüm Türkiye'de çalışma yaptıklarını belirten Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, şunları söyledi:

"Biz ilk kampanyaya 100 ilçe olarak çıkmıştık ama 350 ilçede 'evet' kampanyası yaptık. Merkez'de de programlar gerçekleştirdik. Sonuç itibariyle gelinen noktada üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Biz 15 Temmuz'da darbe girişimi gördük. Bu bizi çok üzdü. 7 Haziran seçimlerinden sonra hükumet kurulamadı erken seçime gitmek zorunda kaldık. Böyle sıkıntıların bir daha yaşanmaması adına yollara düştük. 15 yıl önce Pozantı'dan Ankara'ya gitmek için otobüs 6 vitesle gidecekse bir tırın arkasına düşer 2'nci viteste giderdi. Bizim yollarımızda o zaman sıkıntı vardı sollama yapamazdık. Sonra bu ülke duble yollarla tanıştı. Türkiye 16 Nisan'da artık otobana çıktı bundan sonra tutabilene aşk olsun."

(UMT-Y)



19.04.2017 12:20:20 TSI

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