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Seydişehir Belediyesi asfalt sezonunu açtı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:15
Seydişehir Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Seydişehir Belediyesi asfalt sezonunu açtı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi 2017 yılı asfalt sezonunu başlattı.
Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, havaların ısınması ile birlikte ilçe merkezinde sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarının planlaması yapılan bölge ve güzergahlarda devam edeceğini açıkladı. İlçede çetin geçen kış şartları nedeniyle bozulan ve tahrip olan yolların yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2017 yılında asfaltlama, parke taşı döşeme, kaldırım ve bordür çalışmalarının yoğun geçeceğini söyledi.
Seydişehir Belediyesi olarak yağan karın kalkmasıyla birlikte ekiplerin sahaya indiğini kaydeden Başkan Tutal, "Seydişehir'de çetin bir kış dönemi geçirdik. Karın kalkması ile birlikte bozulan yollarımızın tamiratına başladık. Bu gün itibari ile asfaltlama çalışmalarını başlatmış olduk. Geçen yıl sathi ve sıcak kaplama olarak 750 bin metrekarelik bir alanı asfaltlamıştık. Bu yıl inşallah programımızda 1 milyon metrekarelik bir alanının asfaltlanması var. Yıl sonuna kadar bunları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
(İB-İP-Y)

19.04.2017 12:23:01 TSI
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