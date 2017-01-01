YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışmasına 628 başvuru

1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışmasına 628 başvuru



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'na 41 ülkede 628 eser başvurusu yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması, daha ilk yılından uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Başvuruların başladığı günden bu yana dünyanın 41 ülkesinden 217 karikatürist 628 eserle başvurdu. Yurt içinden, yurt dışından ve Kocaeli'den karikatürlerin yoğun halde geldiği yarışmada son başvuru tarihi ise 21 Nisan.

Yarışmanın ana teması olarak belirlenen "Kitap ve Medeniyet" konusunun kapsamı, medeniyeti oluşturan tüm unsurları, şehir yaşamı, kültür, sanat, gençlik, vatan sevgisi, dünya barışı, mültecilik ve zorunlu göç gibi unsurların kitap ile bağını içeriyor. Uluslararası katılıma açık olan yarışmada gençlerin karikatür sanatına dikkatlerinin çekilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kocaeli'nde karikatür sanatına olan ilgiyi ve merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma projesi, aynı zamanda geleceğin karikatüristleri için ilk adım olacak.

Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen, uluslararası nitelikte bulunması nedeniyle şimdiden bu alandaki saygın organizasyonlar arasına girmeye aday olan 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması, 9. Kocaeli Kitap Fuarı bünyesinde adeta bir karikatür festivaline dönüşecek. Yarışmanın ödül töreni 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına etkinliklerde yer verilecek.

Yarışmaya başvuran karikatürler en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacak. Seçici kurul ise, yine nisan ayında toplanacak. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni 13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında yapılacak. Dünyanın her köşesinden karikatüristler yarışmaya konuyla ilgili birden fazla karikatürle katılabilecek. Yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek.

(GY-Y)



19.04.2017 12:24:10 TSI

NNNN

