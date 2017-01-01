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Destek programına proje yazma konusunda bilgilendirildi



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DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle düzenlenen "Mühendislik ve Fen Bilimlerine Yönelik TÜBİTAK TEYDEB 1505 Proje Hazırlama Eğitimi", Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK TEYDEB programına yapılan başvuruların kalitesini ve başarı oranını artırmayı hedefleyen programda; Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı konuşmacı olarak yer aldı.

Düzce Üniversitesi'nin farklı disiplinlerinden öğretim üyelerinin katıldığı programın açılış konuşmasını Düzce TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Modülü Uzmanı Özge Özkan gerçekleştirdi. Düzce TTO'nun, üniversite ve sanayi kuruluşlarını bir araya getirerek ortak çalışmalar yürütmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Özkan, bu amaçla birçok firma ziyareti yaptıklarını ifade etti. Bu ziyaretlerde üretim altyapılarını inceledikleri firmalara problemlerinin çözümü için bir tür mentörlük desteği verdiklerini dile getiren Özge Özkan, amaçlarının katma değerli ürün üretimine katkı sağlamak olduğunu belirterek TÜBİTAK TEYDEB 1501, 1507, 1509 ve 1511 programları hakkında bilgiler verdi. Sanayicilerin Ar-Ge projelerine yönlendirilmesinde akademisyenlerin rolünün büyük olduğu vurgulayan Özkan, akademisyenlerin sanayinin kamu destekli ya da özkaynaklı tüm projelerinde Düzce Teknopark A.Ş.'de görevlendirilerek teknik danışmanlık verebileceklerinden ve bu konuda Düzce TTO ile iletişime geçebileceklerinden bahsetti.

Programın davetli konuşmacılarından DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı konulu bir sunum gerçekleştirdi. TEYDEB 1505 destek programını, üniversite içindeki Ar-Ge'nin sanayiye aktarılması şeklinde nitelendiren Prof. Dr. Uğraş, ilgili firmayı yerinde ziyaret etmenin Ar-Ge projesi yazımında fayda getireceğini söyledi. TEYDEB 1505 programı başvuru formu doldururken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uygulamalı bir sunum yapan Uğraş, başvuru süreci ve değerlendirme kriterleri konusundaki tecrübelerini de akademisyenlerimizle paylaştı. En önemli misyonlarının, sanayicilerin Ar-Ge'ye önem vermesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Programın bir diğer konuşmacısı Prof. Dr. Serkan Subaşı, TÜBİTAK TEYDEB 1505 destek programıyla ilgili kendisine ait örnek uygulama projesi üzerinden bilgi ve tecrübelerini aktardı. Üretim alanında sanayicilerle bir arada olmanın önemine değinen Subaşı, bu etkileşim sonucunda akademisyenlerin farklı alanlarda birçok bilgi edinebildiğinin altını çizdi. Programa başvuru sürecinde ilgili firmayla yapılan işbirliği sözleşmesinin tüm detayların düşünülerek dikkatli bir şekilde hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Subaşı, iş paketleri, ara çıktılar ve bütçe gibi projeyle ilgili önemli başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programın son bölümünde ise Düzce TTO'dan Dr. Aslı Astarcı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bir sunum yaptı. Yeni yürürlüğe giren patent yasası hakkında bilgilendirmede bulunan Astarcı, buluşa katkı sağlayan firma çalışanlarının ve yükseköğretim kurumu personellerinin kendi kurumlarına buluş bildiriminde bulunması zorunluluğunun getirildiğini ifade ederek konuşmasını noktaladı.

"Mühendislik ve Fen Bilimlerine Yönelik TÜBİTAK TEYDEB 1505 Proje Hazırlama Eğitimi", Düzce Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi, katılımcılara katılım belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

(AY)



19.04.2017 12:25:33 TSI

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