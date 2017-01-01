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Başkan Yağcı başarılı sporcuları ağırladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2017 Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında büyük başarılar elde ederek dönen taekwondo sporcuları ve eğitmenlerinden oluşan heyeti ağırladı.

Bozüyük Metristepe Spor Kulübü Taekwondo Hocası Halit Yavuz ve Taekwondo sporcularından Ayşe Beyza Yıldız, Gülsüm Gültekin ve Buse Hanife Devlez, Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Taekwondo alanında büyük başarılara imza atan ekibin, aynı zamanda Bilecik'i de büyük bir sevinç yaşattığını belirtti. Yağcı, ''2017 Turkish Open Şampiyonasında büyük başarılar elde eden sporcu ve eğitmenlerinden oluşan heyeti ağırladık. Gerçekleştirilen müsabakalarda ilimizi temsil eden ve büyük bir başarıya imza atan Sporcularımızdan Ayşe Beyza Yıldız, Taekwondo 2017 Turkish Open 3'üncüsü, Gülsüm Gültekin, 2017 Ümitler Türkiye Şampiyonası 2'incisi, Buse Hanife Devlez 2017 Liseler Türkiye 2'incisi oldu. İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, büyük bir başarıya imza atan sporcu ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, güzel başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Başkan Yağcı sporcuları takdim ederek fotoğraf çektirdi.

(CKT-DA-Y)



19.04.2017 12:25:53 TSI

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