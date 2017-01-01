YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Okul Hizmet Masası çalışmalarına devam ediyor

Okul Hizmet Masası çalışmalarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile kurulan Okul Hizmet Masası çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Okul Hizmet Masası, birçok okulun eksiklerini gidermeye devam ediyor. Okullardan gelen talepleri değerlendiren Okul Hizmet Masası tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, "Çalışmalar ile Mimar Sinan Anadolu Lisesinde bank, kamelya, demir parmaklıklar boyandı. Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çatı tamiratı, Kuvai Milliye İlkokulunda musluk tamiratı yapıldı. Namık Kemal Anadolu Lisesinde bahçe duvarına tel çekildi, bank ve kamelyalar boyandı. Ziya Gökalp İlkokulunda süpürgelik, musluk tamiratı alçı, boya, karo işi yapıldı. Muallim Naci Anadolu Lisesinde sınıflar boyanarak Şehit Ümit Balkan Ortaokulunda ise 20 adet lavabo, pencere ve oturaklar tamir edildi. Akmeşe Ortaokulunda 3 sınıfın boyası, okulun iç ve dış kapı boyası, 15 sınıfın lamba tamiratı, 4 adet kapı montajı yapıldı" dediler.

Çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade eden okul yetkilileri ise İzmit Belediyesi Okul Hizmet Masası ekiplerine teşekkür ettiler.

(İG-GY-Y)



19.04.2017 12:28:20 TSI

NNNN

