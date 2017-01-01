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Batman'dan Konya'ya kuran kardeşliği

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:20
Batman'dan Konya'ya kuran kardeşliği
Batman'dan Konya'ya kuran kardeşliği

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Hayrat İnsani Yardım Derneği temsilcileri Konya Beyşehir Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Kuran-ı Kerim dağıttı.
Hayrat İnsani Yardım Derneği Koordinatörü Şehmus Temiz, halkı kuran ile buluşturan projenin son durağı Konya ili olduğunu belirterek, "İhtiyaç duyulan her ferde, her haneye, her okula ulaşmayı hedefleyen derneğimiz, gelen bir talep üzerine, Konya Beyşehir Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Ekiplerimiz, öğrencilere 172 Tevafuklu Kuran-ı Kerim'in yanında, kuran öğrenmeyi kolaylaştıran özel hazırlanmış elifbalar dağıttı. Toplumun tüm hastalıklarının reçetesi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Bu reçetenin herkesin eline ulaşması, açılıp okunması ve tatbik edilmesi için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Kur'an-ı okuyan, anlayan ve yaşayan bir toplumun, huzur, barış, güvenlik, kardeşlik ve sosyal adalet gibi problemler yaşamayacağına olan inancımız tamdır. Bu minvalde, tüm halkımızı Kuranı öğrenip öğretmeye, okuyup anlamaya, yaşayıp yaşatmaya teşvik etmeye davet ediyoruz" dedi.
(MŞY-AKK-Y)

19.04.2017 12:28:56 TSI
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