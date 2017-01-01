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2. Dünya kupası futbol turnuvası Kocaeli'de başladı



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de uluslararası öğrencilerin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kupası, kardeşlik sloganlarıyla başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Dünya Kupası Futbol Turnuvası, "Her beraber kardeşliği" sloganı ile başladı. Turnuvanın ilk gününde sahaya, Türkiye- Türkmenistan, Gana-Sudan, Somali-Karadağ, Uganda-Kuveyt, Afganistan-Özbekistan ile Komorlar-Azerbaycan takımları çıktı.Doğu Kışla Futbol sahasında organize edilen maçların ilk gününde 6 ülke takımı karşılaştı. İlk günün sonunda oynanan maçlarda toplam 36 gol filelerle buluştu. Dostluk ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu maçlarda, farklı milletlerden gençlerin rakiplerine yönelik centilmen tavırları dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kupası Futbol Turnuvası'na, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülke katılıyor.Türkiye,Özbekistan, Filistin, Türkmenistan, Kamerun, Gana, Suriye, Komor Adaları, Afganistan, Karadağ, Somali, Yemen, Azerbaycan, Kuveyt, Uganda ve Sudan'ın yer aldığı Dünya Kupası'na 160 öğrenci katılıyor. Maçlarda her takım 10 kişiden oluşuyor.Dünya Kupası Futbol Turnuvası'nın final maçı 28 Nisan Cuma günü oynanacak. Final maçının ardından 1. 2. ve 3. olan takımlara kupa ve madalyaları düzenlenecek törenle verilecek.

(GY-Y)



19.04.2017 12:31:28 TSI

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