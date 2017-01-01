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Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 8 şahıs yakalandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uçhisar, Balcın köyü ve Gülşehir ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 8 şüpheli şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri tarafından çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiası ile yakalanan 8 şüphelinin aynı zamanda tehdit, hakaret, kasten yaralama suçlarından da arandığını tespit etti. Yakalanan zanlıların jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği ve şüphelilerin altınısın tutuklandığı öğrenildi.

(COŞ-SK)



19.04.2017 12:39:35 TSI

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