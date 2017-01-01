19 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 8 şahıs yakalandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:31
Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 8 şahıs yakalandı
Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 8 şahıs yakalandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uçhisar, Balcın köyü ve Gülşehir ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 8 şüpheli şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri tarafından çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiası ile yakalanan 8 şüphelinin aynı zamanda tehdit, hakaret, kasten yaralama suçlarından da arandığını tespit etti. Yakalanan zanlıların jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği ve şüphelilerin altınısın tutuklandığı öğrenildi.
(COŞ-SK)

19.04.2017 12:39:35 TSI
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