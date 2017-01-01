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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Karaosmanoğlu: "Türkiye'nin kalkınmasında sorumluluğunuz var''

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:31
Başkan Karaosmanoğlu: "Türkiye'nin kalkınmasında sorumluluğunuz var''
Başkan Karaosmanoğlu: "Türkiye'nin kalkınmasında sorumluluğunuz var''

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (KOSİAD) makamında konuk etti.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOSİAD Başkanı Erkan Karacan ve yönetimiyle bir araya geldi. 21 Ocak 1992'de kurularak üyelerine hizmet vermeye başlayan KOSİAD'ın, üyeleri arasında yoğun biçimde beraberlik ve işbirliği sağlamayı hedeflediği bilgisini alan Karaosmanoğlu, "Türkiye'nin hızlı adımlarla kalkınmış bir şekilde geleceğe koşabilmesi için derneklerin, vakıfların, iş dünyasına ait derneklerin velhasıl tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının sorumluluğu var" dedi.
Kuruluş amacı ile aynı olan Federasyonlara üye sıfatıyla katılarak, sanayiciler ve işadamlarının ortak kazancı doğrultusunda hareket etmeyi amaçladıklarını belirten KOSİAD Başkanı Erkan Karacam, "Diğer kurumlarla uyum hedefi doğrultusunda, Kocaeli Sanayisi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttırılmasını için çalışmalarımız var. KOSİAD'ı ulusal ekonomik sistemde var olan yerini daha belirgin ve kalıcı olması için gayret ediyoruz. Bu yönde genel ve yerel yönetimlerle, üyelerimizin sorun ve problemlerini çözmek için beraber çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Yönetim Kurulu'nun 9 asil 9 yedek üyeden oluştuğu bilgisini de veren KOSİAD Başkanı Karacam, "Şehrimiz için güzel işler yapmak istiyor ve çalışıyoruz. Bu noktada genç iş adamlarının yetişmesi için de gayretlerimiz var. Özellikle iş dünyamızın temsilcilerinin ailelerinde ki genç bireylerinin daha sosyal ve sorumluluk alan olması için girişimlerimiz var" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da, "İş dünyamızı oluşturan aile şirketlerinin geleceğe daha güvenle bakmasını arzu ediyorum. Aile bireylerinin içerisinde ki gençlerin iyi yetişmesi de çok önemlidir. Bununla birlikte akrabalık ilişkilerinden dolayı şirketlerin zarar görmemesi için kurumsallaşmanın önemini hatırlatmak isterim. Aile şirketleri ancak bu şekilde kendilerini geleceğe taşırlar" ifadelerini kullandı.
Birliktelik, KOSİAD'ı ve geçmiş dönemlerini anlatan derginin Başkan Karaosmanoğlu tarafından incelenmesi ile karşılıklı fikir alışverişinin yapılmasının ardından tamamlandı.
(GY-Y)

19.04.2017 12:40:20 TSI
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