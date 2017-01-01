YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organzie Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasu kapsamında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen N.N.E., T.Y., A.K., F.A. ve soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan M.O.'nun sahibi olduğu şirketin Erciyes Üniversitesi'nden olan 646 bin TL alacağını hileli olarak tahsil etmek için kendisini borçlu göstermek suretiyle düzenlenmiş olduğu senetlerde icra yoluna gittiği anlaşılan M.B. gözaltına alındı.

(AG-SK)



19.04.2017 12:40:43 TSI

NNNN

