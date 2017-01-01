19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın hayırsever ziyareti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:33
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın hayırsever ziyareti
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın hayırsever ziyareti

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Edremit ilçesinde daha önce 24 derslikli Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulunu yaptıran Hayırsever Ayşe Büyükdalgıç'ı ziyaret etti.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gürhan Kuştutan'ın da katıldığı ziyarette Vali Ersin Yazıcı eğitime verdiği katkılardan dolayı Hayırsever Ayşe Büyükdalgıç'a teşekkür etti. 24 derslikli Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulunda 15 öğretmen görev yapmakta olup 382 öğrenci eğitim görmekte.
(EME)

19.04.2017 12:42:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye'de liselilerin Çanakkale gezisi
YEREL

BURHANİYE'DE LİSELİLERİN ÇANAKKALE GEZİSİ
Vali Yazıcı &quot;Fırsatın kazası olmaz&quot;
YEREL

VALİ YAZICI "FIRSATIN KAZASI OLMAZ"
Burhaniyeli sağlıkçılara vali teşekkürü
YEREL

BURHANİYELİ SAĞLIKÇILARA VALİ TEŞEKKÜRÜ
Ayvalık'ta Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi öğrencilerinden engellilere ziyaret
YEREL

AYVALIK'TA ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ENGELLİLERE ZİYARET
Burhaniyeli kadın meclis üyesinden özel sporculara övgü
YEREL

BURHANİYELİ KADIN MECLİS ÜYESİNDEN ÖZEL SPORCULARA ÖVGÜ
Altıeylül meydanına kavuşuyor
YEREL

ALTIEYLÜL MEYDANINA KAVUŞUYOR
Şehit Üsteğmen devre arkadaşları tarafından anıldı
YEREL

ŞEHİT ÜSTEĞMEN DEVRE ARKADAŞLARI TARAFINDAN ANILDI
Turizm Haftası Delikli Taşa ziyaret ile başladı
YEREL

TURİZM HAFTASI DELİKLİ TAŞA ZİYARET İLE BAŞLADI
Başkan Ersoy sonuçları değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN ERSOY SONUÇLARI DEĞERLENDİRDİ
Cunda MTAL'de TUBİTAK Bilim Fuarı açılışına ilgi yoğun oldu
YEREL

CUNDA MTAL'DE TUBİTAK BİLİM FUARI AÇILIŞINA İLGİ YOĞUN OLDU
Hanay Cami eski güzelliğine kavuşuyor
YEREL

HANAY CAMİ ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞUYOR
Metin Örkçü'den teşekkür
YEREL

METİN ÖRKÇÜ'DEN TEŞEKKÜR
Vali Yazıcı Burhaniye'de öğrenciler ile buluştu
YEREL

VALİ YAZICI BURHANİYE'DE ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU
Burhaniye'de, tarım çalışanlarının yeşillendirme imecesi
YEREL

BURHANİYE'DE, TARIM ÇALIŞANLARININ YEŞİLLENDİRME İMECESİ
alk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak:
YEREL

ALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ UZM. DR. REFİK BUDAK:
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
YAŞAM

BİR MUZ VE YUMURTAYI TOPRAĞA GÖMDÜ, BAKIN NE OLDU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdi ne yapıyor?