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Uşak'ta kurumlar arası futbol turnuvası başladı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi ve Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi şehitleri anısına organize edilen 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlar arası halı saha futbol turnuvasının startı verildi.

15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılmak istenen darbe girişimine karşı canlarını feda eden ve şehit olan vatandaşlarımız anısına düzenlenen futbol turnuvasının başlama vuruşunu Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan yaptı. 1 ay boyunca Huzurpark Belediye Spor Tesislerinde sürecek ve 31 takımın katılım göstereceği turnuvanın açılış müsabakası Uşak Valiliği ile Belediye Personel Müdürlüğü arasında yapıldı. İlk karşılaşmayı Belediye Personel Müdürlüğü 7-1 kazandı.

Turnuvanın açılış maçında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Nurullah Cahan,"15 Temmuz'da bu millet ve vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi. Başkan Cahan, "Belediyemiz ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte ilimizdeki tüm kurumların arasından katılan 31 takımla bu futbol turnuvasını düzenliyoruz. Hem rahmetle andığımız 15 Temmuz şehitlerimizin anısına hem de kurumlar arası diyalogun artması, hoşgörü ortamının gelişmesi ve birlik beraberliğin sağlanması adına bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde kurumlar arası iş birliğinin ve başarı oranının artması için bu tür organizasyonları önemini biliyoruz. Bu nedenle turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uşak'ın artık sportif bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Cahan, "Şehrimizde sporun gelişmesi adına elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Önümüzdeki hafta pazartesi günü şehrimizin futbol takımı Utaş Uşakspor play-off maçına çıkacak. İddaalıyız ve bu maçı kazanıp 3. Lige çıkmak istiyoruz. İnşallah bu başarı ile de futbolda güzel noktalara geleceğiz. Bu organizasyonlar da şehrimizdeki sportif faaliyetlerin bir yansıması. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. İnşallah kazasız, belasız, kavgasız, dövüşsüz bir turnuva olur. Takımlarımızın tümüne başarılar diliyorum" dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan ise, "Geçtiğimiz yıl rahmetli olan müdürümüz Mehmet Kabay anısına böyle bir turnuva düzenlemiştik. Bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anısına turnuvamızı düzenliyoruz. Katılım gösteren tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'da turnuvanın finalini yaparak şampiyon takımımıza kupamızı takdim edeceğiz. Ayrıca pazartesi günü Utaş Uşakspor'un oynayacağı play-off maçında takımımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki o maçı alacağız ve 3. Lige çıkacağız. Bütün Uşaklıları bu kader maçımıza akın akın bekliyorum" diye konuştu.

(EÖ-MB-Y)



19.04.2017 12:43:01 TSI

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