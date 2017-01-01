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Sarıkamış'ta kavga 7 yaralı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:36
Sarıkamış'ta kavga 7 yaralı

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta hayvan aşılama sırası yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Sarıkamış'ta S.T., N.T., F.T., B.T., C.T., ile T.C., A.C., ve Ş.C., isimli vatandaşlara arasında hayvanları aşı yaptırma sırası nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Bıçakların çekildiği kavgada, N.T. ve A.C. aldıkları bıçak darbesiyle yaraladı. Kavgaya olay yerinde bulunan diğer aile fertlerinin de karışmasıyla birlikte büyüyen kavgada S.T., F.T., B.T., C.T., ile T.C. ve Ş.C., taş ve sopalarla birbirlerini çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kavganın jandarmaya bildirilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda jandarma sevk edildi. Jandarma'nın araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan ikisi ise Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AT-Y)

19.04.2017 12:44:56 TSI
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