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Bilecik'te taekwondoda ulusal ve uluslararası başarı elde etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 2017 Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası ve Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında önemli bir başarılar elde eden taekwondo sporcuları ve eğitmenlerinden oluşan heyeti ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası, Turkısh Open Uluslar Arası Taekwondo Şampiyonası, Uluslar Arası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonası, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri ve Liseler Arası Taekwondo Şampiyonalarında, ulusal ve uluslararası derece yapan sporcular ve antrenörler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödüllendirildi. Yarışmalarda derece alan sporcuları tek tek kutlayan İl Müdürü Yıldız, "Taekwondo branşı ilimizin en başarılı branşlarından birisidir. Bu branşta sporcularımızın ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerinden ulusal ve uluslararası derece yapmalarından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Gerçekleştirilen müsabakalarda ilimizi temsil eden ve büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Ayşe Beyza Yıldız Taekwondo 2017 Turkish Open 3'üncüsü, Gülsüm Gültekin 2017 Ümitler Türkiye Şampiyonası 2'ncisi, Buse Hanife Devlez ise; 2017 Liseler Türkiye 2'ncisi, Zeynep Nur Sarıçiçek Avrupa Minikler Taekwondo Şampiyonası Antalya/Belek Avrupa 2'incisi, Zehra Arı Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası Antalya/Belek Avrupa 2incisi aynı zamanda Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonası Antalya/Belek Uluslar arası 3'üncüsü, Nuriye Betül Kurt Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası Antalya/Belek Avrupa 3'üncüsü, Ceren Tuna ise; Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Uluslararası 3'üncü oldu. Mehmet Oral 4.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası Antalya/Belek Uluslararası 1'incisi aynı zamanda 2017 Liseler Arası Taekwondo Şampiyonası Antalya Türkiye 2'incisi, Bilge Erdoğan ise; Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Türkiye Finalleri Muğla Türkiye 3'üncüsü oldu. İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımız ve büyük bir başarıya imza atan eğitmenlerimizi tebrik ediyor, güzel başarılarının devamını diliyorum. Bu başarının kazandırılmasında en büyük emeğin antrenörler Mesut Düş, Alper Bayraktar, Güven Tanyeri, Gökalp Yıldız ve Halit Yavuz'u kutlarım" dedi.

Konuşmanın ardından İl Müdürü Yıldız, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

(CKT-MET-Y)



19.04.2017 12:45:47 TSI

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