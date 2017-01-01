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23 Nisan çocukları Kocaeli'ne gelmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Çocuk Festivali için Kocaeli'ye konuk ülkelerden çocuklar gelmeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kapsamında Kocaeli'ne dünyanın dört bir yanından çocuklar gelmeye başladı. Kocaeli'ye ilk olarak gelen Çekya ve Lübnan'ın ardından Moldova, Sirbistan, Litvanya, Swaziland, Gagavuzya, Türkmenistan, Filistin, Ürdün, Kazakistan, Moğolistan ve Kosova çocukları da kente adımlarını attı. 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'ne 41 ülkeden 1000 çocuk katılacak. Festival süresince dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklar Kocaeli'de misafir edilecek.

Öte yandan 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, dünyanın ilk robota dönüşen otomobili olan Letrons'un gösterisiyle açılış yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'ne katılan 41 ülkeden 1000 çocuk, hayallerindeki robotların gerçeğe dönüşüne şahit olacak. 12 Türk mühendisinin birlikte geliştirdiği ve tamamen yerli olan robota dönüşen otomobil Letrons, ilk gösterisini 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'nde gerçekleştirecek. Gösteri festivalin açılış günü olan 21 Nisan Cuma günü Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

(İG-GY-Y)



19.04.2017 12:46:29 TSI

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