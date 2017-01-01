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Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:39
Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
- "Yeni Türkiye' yeni yönetim modeli getirmelidir"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, referandum sonrası süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Referandum sürecinde Memur Sen olarak Kayseri'de çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Aydın Kalkan, 'Memur Sen'e davet anayasaya evet' kampanyası yaptıklarını söyledi. Kalkan, "Bu süreçte işin hakkını verenler var, vermeyenler var, işi rölantide götürenler var. Fakat Kayseri bu süreci iyi yönetmiştir ve beklenene yakın bir 'evet' oyu çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, referandum sonuçlarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların yersiz olduğunu belirterek açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Bu millet, son on beş yılda ihaneti, provokasyonların en karanlığını, vesayet meraklılarının temelsiz muhtıralarını, ihanet şebekelerinin sinsi planlarını ve en nihayet darbeci hainlerin kalkışmalarını yaşamıştır, tüm bunlar milletin iradesine sahip olması sonucunu ortaya çıkarmıştır" dedi.
Referandum sürecinden bu yana Türkiye'nin üzerinde oyun oynandığını ifade eden Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye artık gezi benzeri oyunlara fırsat vermeyecektir. İnsanların meşru eleştiri ve protestolarına kimsenin müdahalesi olamamalıdır; fakat kimse de kendisini dokunulmaz görmemeli ve orman kanunlarıyla yönetilen bir ülkenin bireyleri olarak kabul etmemelidir. Oylama meşrudur, seçim sandıkta kazanılır ya da sandıkta kaybedilir. Herkesin bu anlayışı içine sindirmesi gerekmektedir. Artık yeni bir Türkiye var karşımızda, herkes kendisini bu Türkiye'ye göre yeniden konumlandırmalıdır, artık koalisyonlar, vekil pazarlıkları, darbeler ve bürokratik engellemeler bitecektir. Üreten, okuyan, düşünen, rekabet eden, işbirliği geliştiren ve ülkeyi paydaşlarla yönetmeyi hedefleyen insanlara ihtiyaç vardır. Sabit ücretli insanların kazançları, istikrarlı dönemlerde artmıştır. Kayseri'de 23 bin üyemiz var Türkiye genelinde 1 milyon üyemiz var. Tüm kamu çalışanları yeni Türkiye'den ücretlerinin, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, iş güvencesiyle birlikte bölgesel ücretlendirme politikasına geçilmesini yani gelişmemiş kırsal bölgelerde çalışanlara daha fazla ücret verilmesini beklemektedir. Eğitimcilerin ülkenin içinden geçtiği süreci de dikkate alarak taleplerini bazen ikinci plana attığını; fakat Yeni Türkiye'de eğitim çalışanları kariyer basamakları, ek ders düzenlemesi, müfredat gibi temel konularda taleplerinin artık gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. İlerleyen süreçte tüm taleplerimizi gündeme taşıyacağız ve çözümler bekleyeceğiz."
(TB-SK)

19.04.2017 12:47:54 TSI
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