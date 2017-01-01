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Başkan Üzülmez, KOBİDOS'un açılış kurdelesini kesti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Lokali'nin açılış kurdelesini kesti.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, Kartepe İstasyon Mahallesi Estargon Caddesi'ndeki lokal açılışını gerçekleştirdi. KOBİDOS yönetiminin ev sahipliğindeki lokalin açılışına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Başkanı ve sporcuları, Performans 41 Kulübü sporcuları, Brisa Bisiklet Takımı sporcuları ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "KOBİDOS'un merkezinin ilçemizde yer alması bizim için ayrıca sevindirici. Bisiklet sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına derneğimizle çok güzel ortak işler yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise, "Böylesi doğa için, çevre için, çocuklar için faydalı ve aktif toplulukların çoğalması toplumsal ve sağlıklı gelişmişlik açısından mutluluk verici. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Üzülmez ve protokol davetlilerinin katılıyla KOBİDOS lokali hizmete açıldı.

(İG-GY-Y)



19.04.2017 12:50:17 TSI

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