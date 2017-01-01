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Bayburt'ta Turizm Haftası etkinlikleri kutlanıyor



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş kortejine katıldı. Öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşların oluşturduğu kortej Cumhuriyet ve Adnan Menderes caddelerinin kesiştiği Taş Köprü'den başlayarak Saat Kule Meydanı'na kadar devam etti. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sergilemesiyle devam eden kutlamalar öğlen saatlerinde Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde güvenlik kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi dolayısıyla erken sonlandırıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın Bayburt'ta da bir dizi etkinlikle kutlanmak üzere çeşitli planlamalar yapıldığını belirterek, "Ülkemizde son dakika olarak haberlere düşen üzücü bir olay yaşadık. Tunceli'de içerisinde polis ve askerlerimizin bulunduğu helikopterimiz düştü. Tabi ki arzumuz onlara her hangi bir zarar gelmemesi. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu kazadan kurtulurlar. Bu nedenle programımızı biraz kısa tutuyoruz. Dualarımız onlarla birlikte. İnşallah sağlıklı bir şekilde kendilerine ulaşılır" ifadelerini kullandı.

Saat Kule Meydanı'nda düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(YY-ÖB-Y)



19.04.2017 12:50:36 TSI

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