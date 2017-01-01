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Niğde Belediyesi kadınların el emeği ürünlerini Bedesten'de değerlendiriyor



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesinin öncülüğünde Bedesten'de kurulan El Emeği Göz Nuru Ürünler Pazarı kadınların ekonomiye katkıda bulunmasını sağlıyor.

Niğde Belediyesinin Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiraladığı Bedesten Çarşısının bir bölümü, ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabildiği Gönül Kapısı marketi olarak dizayn edildi.

Tarihi Bedesten Çarşısının diğer bölümü ise, 'El Emeği Göz Nuru Eserler Pazarı' olarak hazırlandı. Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak Bedesten'de faaliyete geçen pazarda kadınlar el emeği ürünlerinin sergi ve satışını yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Ürünlerini satmak isteyen her kadının en adil biçimde faydalanabilmesi için haftanın belirli günlerinde Tarihi Bedesten çarşısında yer alan localarda tezgah açma imkanı sunuldu. Karşılıklı yer alan localar sayesinde haftalık 50-60 kadına iş olanağı sunan Niğde Belediyesi, kadınlardan herhangi bir ücret de talep etmiyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımını daha çok sağlamak için böyle bir proje düşündük. Bu proje sayesinde kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirerek kazanca çeviriyor ve böylece aile bütçesine katkıda bulunuyorlar'' dedi.

Kendilerine böyle bir iş olanağı sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da, "Belediye sayesinde yaptığımız el emeği ürünleri burada tanıtabiliyor, satışa çıkarabiliyoruz. Dışarıda hava şartlarından dolayı satış yapamıyorduk. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun burayı açtı. Bize bu fırsatı verdiği için Başkanımıza çok teşekkür ederiz'' diye konuştu.

(MB-YE-SK)



19.04.2017 12:55:11 TSI

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