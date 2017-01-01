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Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi hizmete girdiği günden itibaren vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kurulum çalışmaları tamamlanarak; geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın katılımı ve görkemli bir açılış töreni ile hizmete giren müze misafirlerini ağırlıyor. Haftanın 7 günü saat 09:00 ile 17:00 arasında ziyarete açık olan müze vatandaşlar ve özellikle öğrenci gurupları tarafından ziyaret ediliyor.

Kurulum çalışmaları; Müze kurulum koordinatörü ve aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç tarafından gerçekleştirilen müzede 150 bağışçıdan temin edilen, yaklaşık bin 400 adet fotoğraf, tarihi belge, yaşam eşyası gibi nadide eser sergileniyor. Bozüyük'ün arkeolojik geçmişinden itibaren sırası ile Selçuklu, Osmanlı dönemi tarihsel gelişimi ve özellikle Milli Mücadele döneminden günümüze kadar Bozüyük'ün tarihsel rolü hikâyelenen Müze'de Bozüyük ve köylerinden toplanan eserlerin yanı sıra Genel Kurmay Başkanlığından bağış yolu ile alınan 1 tank ve çeşitli silahlar sergileniyor.

(FSİ-MET-Y)



19.04.2017 12:55:21 TSI

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