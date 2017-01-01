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Niğde Belediyesi camileri Ramazan'a hazırlıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:49
Niğde Belediyesi camileri Ramazan'a hazırlıyor
Niğde Belediyesi camileri Ramazan'a hazırlıyor

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Vakumlu mobil yıkama aracıyla yapılan çalışmalarda bugüne kadar 22 cami temizlendi.
Niğde Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen camilerin temizliği bu yıl da yoğun bir tempoyla devam ediyor. Günde ortalama 2 cami temizliği yapan ekipler başlatılan seferberlik kapsamında bugüne kadar 22 cami temizledi.
'Temizlikten sonra gül suyu sıkılıyor'
Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Nisan ayının başında başlattığı cami temizliği çalışmalarına hız verdi.Bir camide 5 bayan 3 erkek olarak 8 personel camileri vakumlu mobil yıkama aracıyla temizliyor. Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli yaklaşan Ramazan ayı öncesinde cami halıların yıkanmasından camların, aynaların, ayakkabılıkların silinmesine kadar her yeri alkolsüz özel bir deterjanla temizliyor. Hoş bir koku bırakması için de temizlikten sonra gül suyu sıkılıyor.
'66 Cami modern vakumlu yıkama araçlarıyla temizlenecek'
Niğdelilerin daha temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmeleri için çalıştıklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ''Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz camilerde başlattıkları çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyor. Çoğu şehirde olmayan modern vakumlu yıkama aracı sayesinde gelen köpüklü suyla halılarımız büyük bir özenle yıkanıyor. Vatandaşımızın daha ferah, daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapmaları için çalışmalarımızı belirli bir program dahilinde sürdüreceğiz. Ramazan ayı gelmeden önce ilimizdeki 66 camimiz de modern vakumlu yıkama araçlarıyla temizlenmiş olacak'' dedi.
(MB-YE-SK)

19.04.2017 12:56:05 TSI
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