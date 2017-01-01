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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Başkonsolos Mikatsadze'den, Vali Ustaoğlu'na ziyaret

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:49
Başkonsolos Mikatsadze'den, Vali Ustaoğlu'na ziyaret
Başkonsolos Mikatsadze'den, Vali Ustaoğlu'na ziyaret

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Başkonsolos Avtandil Mikatsadze ile görüşen Vali İsmail Ustaoğlu ziyaret dolayısıyla memnun olduğunu ifade ederek, Başkonsolos Mikatsadze'ye başarı dileklerini iletti.
Başkonsolos Avtandil Mikatsadze ise göstermiş olduğu misafirperverlik dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu'na teşekkürlerini bildirdi.
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze'ye ziyareti sırasında Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Kushitashvili eşlik etti.
(YY-ÖB-Y)

19.04.2017 12:56:29 TSI
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