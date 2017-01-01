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Kütahya Tarım Fuarı açıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:49
Kütahya Tarım Fuarı açıldı
Kütahya Tarım Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - 9. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) törenle ziyarete açıldı.
Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, bir çok kurumun da destek verdiği fuarda, Kütahya'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Uşak ve Bilecik başta olmak üzere çevre illerinden 200 firmanın stant açtığını kaydetti.
5 gün sürecek olan fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları, organik gübre, tohum, yem gibi ürünlerin tanıtılacağını anlatan Varol, bu yıl 9'ncusu gerçekleştirilen fuara rekor sayıda ziyaretçi beklediklerini belirtti.
Varol, "Fuar organizasyonun gerçekleştirilmesinde bir çok kurum ve kuruluş bir an olsun bizden yardım ve desteklerini esirgemediler. Kurumlarımıza, firmamız adına şükranlarımı sunuyorum. Fuarımız 23 Nisan Pazar günü akşamına kadar açık kalacak. Tüm bölge halkımızı fuara bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Tuncay Varol, fuarda ayrıca eski tarım aletleri sergisi, tıbbi ve aromatik bitkiler çalıştayı ile 5 gün boyunca bilek güreşleri müsabakalarının yapılacağını ifade etti.
Törende Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, "Bu yıl bu fuarın 9. düzenleniyor. Kütahya Fuarı her yıl büyüyüp gelişti. Tüm çiftçilerimizin fuarı gezip, yenilikleri görmelerini istiyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkan Vekili Galip Gültekin, tarım fuarının Kütahyalı çiftçiler için önemli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.
Kütahya Tarım Fuarının açılış kurdelesi Vali Nayir, Belediye Başkan Vekil Gültekin, Ziraat Odası başkanı Ömer Demirtaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammed Ender Gümüş, TKDK Kütahya İl Koordinatörü İhsan Kaymak ve diğer yetkililer tarafından 'hayırlı olsun' temennisiyle kesildi.
Protokol mensupları fuarı gezerek firmaların yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi aldılar.(EFE)

19.04.2017 12:57:39 TSI
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